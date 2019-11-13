Глава СПЧ попросит Генпрокуратуру и СК оценить соразмерность наказания фигурантам «московского дела»

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направит в Следственный комитет и Генпрокуратуру письма с просьбой оценить соразмерность наказания фигурантам «московского дела» Егору Жукову, Сергею Фомину и Самариддину Раджабову. Об этом он сообщил Интерфаксу.

«В некоторых случаях есть опасность несоразмерного наказания совершенному деянию. Эти три дела беру под личный контроль. Готовлю по результатам заседания нашей комиссии по гражданским правам письма в СКР и прокуратуру, буду ждать адекватного ответа», — заявил Фадеев.

По его словам, Жуков в своих видео на Youtube-канале и записях в соцсетях «где-то перегибает палку», и его действия «можно трактовать как призывы к экстремистской деятельности». Однако, «если его осудить, посадить, жизнь будет испорчена», считает глава СПЧ.

Фадеев указал, что Раджабова отправили под арест, поскольку на митинге он бросил пустую пластиковую бутылку в сторону полицейский, в то время как Айдара Губайдулина за аналогичные действия отпустили под подписку о невыезде. «Почему у одного подписка, а другого надо держать под арестом?», — отметил он.

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Председатель СПЧ также сомневается, что в случае Фомина, который пытался пройти сквозь оцепление на акции протеста с малолетним ребенком на руках, обвинение в участии в «массовых беспорядках» уместно. Вместе с тем с моральной точки зрения Фадеев считает поступок активиста «непорядочным».

В конце октября, после назначения на должность главы СПЧ, Фадеев назвал протесты в столице «неуместными» и заявил о понимании реакции властей на них. По его мнению, «подобная реакция часто встречается и в других странах, ничего удивительного тут нет».

Напомним, студента НИУ ВШЭ Егора Жукова обвиняли в участии в «массовых беспорядках» из-за митинга за честные выборы 27 июля. Позже СК прекратил преследование по статье 212 УК, но предъявил обвинение в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Жуков находится под домашним арестом.

Фомина отправили под домашний арест до 8 января. Следствие считает, что активист на митинге 27 июля «направлял действия других лиц». Раджабова арестовали до 27 декабря по обвинению в угрозе применения насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) на той же протестной акции. По версии следствия, звук от падающей бутылки, которую он бросил в сторону полицейских, напугал сотрудников МВД.