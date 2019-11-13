СК отпустил под подписку жителя Подмосковья, которому вменяют чужой реплай в твиттере с угрозой судье

Следователи отпустили под подписку о невыезде 41-летнего жителя подмосковного Ногинска Сергея Половца, которому вменяют чужой ответ на его публикацию в твиттере с угрозами московскому судье Алексею Криворучко. Это произошло после его признания вины и отказа от адвоката, рассказал «Медиазоне» адвокат Леонид Соловьев.

Половца обвиняют в угрозе убийством (ч. 1 ст. 296 УК) из-за ретвита поста о приговоре актеру Павлу Устинову за митинг 27 июля, который судья Криворучко вынес в середине сентября. Твит отобразился в ленте с комментарием другого пользователя — «судья К., ходи оглядывайся, скоро тебе смерть», так как тот был в списке друзей Половца.

О задержании Половца Следственный комитет объявил вечером 11 ноября. Сегодня в аэропорту Внуково задержали и автора комментария — Евгения Ерзунова, на которого дал показания Половец. Другого задержанного за комментарий «сожгите его» о приговоре Криворучко Устинову, жителя Удмуртии Алексея Вересова, 13 ноября в Москве арестовали на 2 месяца.