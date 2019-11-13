Фигурантку дела «Седьмой студии» Нину Масляеву уволили из театра «У Никитских ворот»

Театр «У Никитских ворот» уволил бухгалтера Нину Масляеву, фигурантку дела «Седьмой студии». Об этом пишет «Коммерсант».

В пресс-службе театра заявили, что она не работает в нем с 1 ноября. Во время дачи показаний в Мещанском суде Москвы 13 ноября, Масляева рассказала, что сейчас ее место работы — «ГАЛК ЭКО Перовский».

При этом во время начала следственных действий по делу «Седьмой студии» она работала в театре «У Никитских ворот». После снятия меры пресечения она просила руководство театра восстановить ее на работе.

В августе художественный руководитель театра Марк Розовский рассказал ТАСС о просьбе к властям Москвы уволить Масляеву. «Она призналась в хищениях вместе с другими фигурантами дела, которое всем известно. Можем ли мы доверять человеку, который находится в этом положении?», — говорил он.

Фигурантов дела «Седьмой студии» подозревают в хищении 133 млн рублей, которые Минкульт выделил на реализацию проекта «Платформа». Масляева единственная из фигурантов дела признала вину, ее дело выделили в отдельное производство. Режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТа Софья Апфельбаум, продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и ее бывший гендиректор Юрий Итин вину отрицают.

В середине апреля Мещанский суд вернул его в прокуратуру, но в октябре Верховный суд отменил это решение. В начале ноября Мещанский суд Москвы начал рассматривать дело в новом составе.