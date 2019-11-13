Суд в Киеве освободил предпринимателя, осужденного по делу об организации покушения на Бабченко

Киевский апелляционный суд освободил предпринимателя Бориса Германа, осужденного за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщила «Украинской правде» пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

«Суд удовлетворил его апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья», — сказала она. Дело рассматривали в закрытом режиме.

Прокуратура выступала против освобождения Германа. Ведомство не получило полного решения суда, поэтому не может сказать, будет ли обжаловать решение.

29 мая прошлого года полиция Украины сообщила о гибели Бабченко в подъезде своего дома в Киеве. На следующий день выяснилось, что произошедшее было инсценировкой СБУ, чтобы вычислить организатора преступления. По версии следствия, на Бабченко и около 30 других журналистов готовилось покушение.

Правоохранители задержали Германа как организатора убийства журналиста и гражданина Украины Тараса Стельмашенко. Последний, по версии СБУ, руководил группой из трех человек, которых российские спецслужбы в Ростове-на-Дону готовили к совершению терактов. В сентябре 2018 года Германа приговорили к 4,5 годам лишения свободы по статье о попытке убийства (ч. 3 ст. 258 УК Украины).