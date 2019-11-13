Петербургские полицейские забрали с выставки Союза художников шесть работ на политические темы

В Петербурге на выставку Союза художников пришли полицейские и забрали на экспертизу шесть работ о коррупции, пенсионной реформе и росгвардейцах. Об этом рассказал «Фонтанке» один из авторов Юрий Орлов.

В частности, полицейские изъяли работу под названием «День космонавтики», где изображены толпы сотрудников Росгвардии в форме и шлемах, а также плакат на тему пенсионной реформы. По его словам, работы забрали через несколько дней после открытия, при этом авторам не объяснили, что происходит.

«У нас должны быть творческие плакаты, а не политические. Если вдруг кого-то наши художники обидели, мы стараемся все сгладить, чтобы не вызывать ни у кого никаких к нам вопросов. Потому что у нас сейчас и так плачевное состояние: на здание не подписан еще договор и очень много всяких внутренних проблем, судебные тяжбы», – заявил первый заместитель председателя правления СПб СХ Петр Конош.

Он добавил, причиной изъятия работ стала жалоба, поступившая в полицию Адмиралтейского района. По его словам, некоторые плакаты показались непатриотичными кому-то из посетителей.