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Петербургские полицейские забрали с выставки Союза художников шесть работ на политические темы

Общество

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В Петербурге на выставку Союза художников пришли полицейские и забрали на экспертизу шесть работ о коррупции, пенсионной реформе и росгвардейцах. Об этом рассказал «Фонтанке» один из авторов Юрий Орлов. 

В частности, полицейские изъяли работу под названием «День космонавтики», где изображены толпы сотрудников Росгвардии в форме и шлемах, а также плакат на тему пенсионной реформы. По его словам, работы забрали через несколько дней после открытия, при этом авторам не объяснили, что происходит. 

«У нас должны быть творческие плакаты, а не политические. Если вдруг кого-то наши художники обидели, мы стараемся все сгладить, чтобы не вызывать ни у кого никаких к нам вопросов. Потому что у нас сейчас и так плачевное состояние: на здание не подписан еще договор и очень много всяких внутренних проблем, судебные тяжбы», – заявил первый заместитель председателя правления СПб СХ Петр Конош.   

Он добавил, причиной изъятия работ стала жалоба, поступившая в полицию Адмиралтейского района. По его словам, некоторые плакаты показались непатриотичными кому-то из посетителей. 

Теги:
полиция, петербург, em

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