Против москвича возбудили дело о покушении на гостайну из-за продажи камер, купленных в качестве альтернативы радионяне

В Москве возбудили уголовное дело о покушении на государственную тайну против Дениса Кабреры, который попытался продать две камеры видеонаблюдения, купленные им для наблюдения за своим ребенком. Об этом сообщает «Дождь».

Они внешне похожи на обычные лампы для освещения, отмечает телеканал. Кабрера покупал их в качестве альтернативы радионяне, а впоследствии решил продать за ненадобностью.

После этого ему несколько раз звонили из ФСБ. По его словам, сотрудники ведомства задавали вопросы о функционале видеокамер. Уголовное дело возбудили по факту продажи, сейчас Кабрера находится под подпиской о невыезде. В деле есть в том числе экспертное заключение, в котором говорится, что камеры – специальные технические средства. При этом «Дождь» отмечает, что они с помощью света и звука предупреждают о съемке.

В августе президент Владимир Путин подписал закон об уточнении понятия «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Им к «шпионской технике» отнесли устройства, с помощью которых можно «получать и накапливать личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну без ведома обладателя».

Уголовное преследование за покупку спецсредств получило широкий резонанс в декабре 2017 года. Тогда к ответственности хотели привлечь курганского фермера Евгения Васильева, который заказал по интернету GPS-маячок из Китая для слежения за теленком. В 2018 году Верховный суд разъяснил, что человека нельзя преследовать, если он приобретает «шпионскую технику» для своей безопасности и наблюдения за домашними животными.