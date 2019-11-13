ФСБ по Краснодарскому краю разослала пресс-релиз об итогах апелляции по делу, по которому суд еще не вынес решение

Пресс-служба управления ФСБ по Краснодарскому краю разослала пресс-релиз местным СМИ с сообщением об итогах апелляции по делу экс-главы краснодарского центра медицины катастроф Людмилы Бештоевой. Об этом пишут «Свободные медиа».

В пресс-релизе говорится, что Бештоеву осудили на пять лет после проигранной апелляции в краевом суде. Заседание прошло 22 октября, утверждается в документе. Ряд СМИ сообщили об этом.

Однако на сайте суда указано, что производство по делу еще не закончилось. 22 октября состоялось апелляционное заседание, но оно не было итоговым.

Адвокат Бештоевой Алексей Аванесян тоже сообщил в фейсбуке, что решения по делу еще нет. «Очередное заседание по апелляционной жалобе защиты состоится только завтра. Или я чего-то не знаю в отличии от журналистов», — говорится в его посте.

Бештоева обвиняется в мошенничестве, отмечают «Свободные медиа». Следствие считает, что она оформила на работу свою знакомую и получала за нее зарплату. В июле ей стало плохо во время заседания в Прикубанском районном суде Краснодара, она упала в обморок, но судья Светлана Бостанова продолжила зачитывать приговор.