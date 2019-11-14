Эрдоган вернул письмо, в котором Трамп рекомендовал ему «не быть дураком»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернул своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором он советовал турецкому лидеру «не быть дураком» и отказаться от военной операции в Сирии. Об этом сообщает Bloomberg.

«Это письмо я вернул уважаемому президенту», — сказал Эрдоган во время пресс-конференции в Белом доме.

Отмечается, что он отдал его во время личной встречи с Трампом, которая прошла 13 ноября в Вашингтоне. Ранее «Би-би-си» со ссылкой на источники в администрации Эрдогана сообщала, что президент Турции выбросил письмо в мусорную корзину.

Эрдоган получил документ в день начала военной операции «Источник мира». В письме Трамп предупреждал турецкого лидера о последствиях, к которым может привести его военная операция и предлагал решить все мирным путем.

«Ты войдешь в историю в благоприятном свете, если сделаешь это правильным и гуманным способом. История запомнит тебя как дьявола, если не произойдет ничего хорошего. Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком!», — предостерег Эрдогана Трамп.

Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против Рабочей партии Курдистана, курдских Отрядов самообороны и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» 9 октября 2019 года.

Страны Евросоюза осудили действия Турции, а США объявили о введении санкций. После переговоров Путина и Эрдогана Турция заявила о приостановке операции в Сирии. В ответ на это Трамп снял с Анкары санкции.