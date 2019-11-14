Родители воспитанников магнитогорского тренера, уволенной за «распространение порнографии», написали письмо в ее защиту

Родители воспитанников магнитогорского спортклуба «Черный дракон» написали письмо в поддержку тренера Екатерины Конопенко, которая была уволена с работы из-за публикации эротических фотографий 20-летней давности. В письме родители называют обвинения против тренера «бредовыми».

«Во время тренировок с нашими детьми никаких противоправных действий со стороны педагога не было совершено. Никакие эротические фотографии она не показывала, а, тем более, не совершала «действия сексуального характера», — говорится открытом обращении, подписи под которым поставили родители восьми воспитанников спортклуба.

Родители также раскритиковали передачу «Первого канала» «На самом деле», в выпуске которой рассказывали об увольнении Конопенко. По их словам, в ходе передачи Конопенко «оболгали». При этом родители отмечают, что никого из них, несмотря на предварительные договоренности, на передачу не пригласили.

В сентябре этого года тренер Екатерина Конопенко была уволена из спортклуба из-за обнаруженных в социальных сетях эротических фотографий с ее участием. При этом сама тренер поясняла, что фото были сделаны 20 лет назад. В октябре Конопенко вызывали на допрос в рамках проверки по уголовному делу о «распространении порнографии» (ст. 242 УК РФ)

Александр ШЕСТАКОВ