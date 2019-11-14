Главу ростовского УФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны. После заседания суда он без наручников и конвоя уехал на обычной машине

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца начальника областного управления ФСИН Муслима Даххаева, подозреваемого в разглашении гостайны. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. По словам адвоката Александра Заманского, дело засекречено. Он добавил, что оно не имеет коррупционного уклона. Защита намерена обжаловать решение.

Как передает агентство, после заседания суда Даххаев уехал на обычной машине. Он был без наручников и без конвоя.

Даххаева и нескольких его заместителей задержали накануне по подозрению в разглашении гостайны. Замдиректора ФСИН Валерий Максименко предполагал, что им могут предъявить обвинения, связанные с коррупцией.