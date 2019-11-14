«Роскосмос» потратит на новогодние подарки 17 миллионов рублей. В списке презентов — наборы с борщом и гречкой 

Корпорация «Роскосмос собирается потратить 17 миллионов рублей на новогодние подарки. В списке покупок оказались флисовые накидки со звездами и борщ, сообщает Интерфакс.

Госкорпорация планирует приобрести 1000 наборов с «космической» едой: в сумке с логотипом «Роскосмоса» будут лежать борщ, гороховый суп, треска с картофелем, гречка с мясом и другая еда, упакованная в тюбики, которые обычно используют космонавты. В сумку положат и химическим подогреватель для блюд.

Кроме того, в списке фигурируют 500 флисовых пледов-накидок темно-синего цвета со звездами и 1000 экземпляров настольной игры. Не обошлось и без менее оригинальных подарков: «Роскосмос» закупит елочные игрушки, кружки, портативные зарядные устройства для мобильных телефонов и конфеты, глазурь для которых подберут в цвет планет солнечной системы.

Государственная корпорация «Роскосмос» существует с 2015 года и занимается управлением космической отрасли страны. В том числе, в ведении организации, главой которой является Дмитрий Рогозин, находится контроль за строительством космодрома «Восточный».