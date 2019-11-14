В правительстве и Минпромторге предложили отдать не менее половины госзакупок российским производителям

Минпромторг предложил обязать государство и госкомпании закупать у российских поставщиков не менее 50% от общего объема закупок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект поправок.

С аналогичной инициативой выступил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности, передает РБК со ссылкой на источники. По их информации, Борисов привел в пример действующие законы США с жесткими мерами протекционизма — «Покупай американское» от 1933 года и «Покупай, Америка» от 1982 года.

В Минпромторге предложили включить в перечень товаров для такого ограничения лекарства и перевязочные материалы, программное обеспечение и компьютеры, рулонные газоны, йод, взрывчатку, вагоны и другое. Как следует из законопроекта, не выполнившие квоту госкомпании на следующий год должны быть переведены на более жесткие правила госзаказа.

Газета отмечает, что идею введения квот не поддерживает вице-премьер Дмитрий Козак, который выступает за ценовые преференции или правило «третий лишний». Оно распространяется на закупки лекарств и медизделий: если заявки подали хотя бы две компании из стран Таможенного союза, иностранного поставщика не допустят к конкурсу.

Сейчас для государственных нужд нельзя закупать, например, зарубежные автомобили и мебель. Кроме того, действует прямой запрет на госзакупки иностранного программного обеспечения, которое можно приобретать только в отсутствие российских аналогов.