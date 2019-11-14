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В Москве застрелили трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

Общество

 

В Москве вечером 13 ноября застрелили трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Об этом Интерфаксу сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

Убийство произошло возле жилого дома на Нахимовском проспекте, личность преступника не установлена. СК возбудил дела о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

По информации Mash, Боляна убили около 22 часов, когда он подходил к своему автомобилю «Инфинити» на парковке возле дома. Как передает телеграм-канал, преступники обстреляли автомобиль из пистолета с глушителем.

40-летний Ашот Болян — трехкратный чемпион мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга, а также 17-кратный чемпион различных международных турниров. Ранее он возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций. 

Теги:
kb, москва, убийство

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