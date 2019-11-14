Правозащитники из «Мемориала» и «ОВД-Инфо» создали генератор жалоб в ЕСПЧ

Правозащитная организация «Мемориал» и «ОВД-Инфо» разработали систему для автоматизированной подачи жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Пока он работает в тестовом режиме. Об этом сообщил «Новой газете» юрист ПЦ «Мемориал» и «ОВД-Инфо» Денис Шедов.

«Мы подготовили эту автоматизированную систему, пока она работает в тестовом режиме. В дальнейшем планируем усовершенствовать и сделать ее доступной для всех. Особенно она будет полезна в небольших городах, так как там мало юристов, работающих с ЕСПЧ» — рассказал он.

С помощью новой программы каждый, кто столкнулся с нарушением своих прав, сможет самостоятельно создать жалобу. Система, которую создавали в течение двух лет, значительно сэкономит время правозащитников, которые обычно тратят как минимум пять часов обработку самого стандартного случая.

Генератор работает следующим образом: человек заполняет информацию о себе, загружает документы из полиции и суда, и на основе полученных данных система создает обращение. Затем ее проверяет юрист и отправляет в Европейский суд. На данный момент ряд жалоб, сгенерированных системой, уже зарегистрированы в ЕСПЧ.

Для подачи обращения в Европейский суд необходимо сначала подать апелляцию на решение суда первой инстанции. Обычно по делам о задержаниях на протестных акциях Европейский суд назначает компенсацию в размере от 5 до 10 тысяч евро в зависимости от нарушений, которые допустили правоохранительные органы.