На кузбасского активиста составили протокол о демонстрации «свастики» из-за кадра ВГТРК о флешмобе в честь полета Гагарина

Полиция города Калтан Кемеровской области составила протокол о демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) на юриста и правозащитника Дмитрия Миропольцева. Об этом он сообщил «Тайге.Инфо».

Поводом для административного дела стал скриншот из сюжета федерального телеканала о флешмобе в честь 55-летия полета Юрия Гагарина в космос, который Миропольцев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Мероприятие прошло в Пензе в 2016 году, его участники выстроились в число «55». Организатором флешмоба выступило региональное отделение движения «Российские студенческие отряды», основанного при поддержке министерства образования.

Обновление 14:05 Калтанский суд прекратил дело из-за отсутствия состава преступления, рассказал «Новой газете» сам Миропольцев. Судья Олег Евсеев согласился с тем, что речь на скриншоте шла именно о цифре 55. Признание же кадра свастикой грозило бы федеральному каналу наказанием вплоть до отзыва лицензии, замечал в суде активист. Будут ли полицейские обжаловать решение, неизвестно.

«Это не местная инициатива, им пришел рапорт областного центра "Э". Они перерывали всю мою страницу — настоящих свастик не нашли. Решили, что 55 — это тоже свастика», — рассказал Миропольцев. По его словам, в деле есть заключение эксперта, который подтвердил выводы полицейских. Активист считает, что, если суд признает его виновным, то «надо запрещать такой шрифт и наказывать телеканал».

Миропольцев связывает административное дело с общественной деятельностью. В беседе с «Медиазоной» активист назвал его «заказом от областной администрации за критику [губернатора Сергея] Цивилева публичную и расследования». В начале августа Миропольцев сообщил, что на него напал неизвестный и потребовал перестать «копать» под администрацию Калтана. Позже его дом подожгли.