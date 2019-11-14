Правительство выделит по 100 тысяч рублей жителям дагестанского поселка, разгромленного в ходе КТО

Правительство 9 ноября выпустило распоряжение о выплате жителям дагестанского поселка Временный в общей сложности более 58 миллионов рублей на восстановление домов спустя пять лет после контртеррористической операции.

Операция в Унцукульском районе проходила с 18 сентября по 26 ноября 2014 года: жителей вынудили покинуть его на это время, а когда те вернулись, обнаружили, что их дома разрушены, а имущество испорчено или украдено. Ранее через суд им удалось доказать бездействие местных властей при восстановлении ущерба.

Как уточнили в правозащитном центре «Мемориал», 553 человека, полностью потерявшие движимое имущество (посуду, одежду и т.д.), получат по 100 тысяч рублей, а еще 30 человек, чье имущество было уничтожено лишь частично, — по 50 тысяч.

Добиться компенсаций им удалось только с третьей попытки, рассказала юрист центра Марина Агальцова «Кавказ.Реалиям»: «Первые два раза по различным причинам дело "спускали"». Теперь они намерены добиваться компенсаций и за разрушенные в ходе КТО дома.