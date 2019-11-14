В аэропорту Шереметьево задержали основателя «Декоммунизации» Дмитрия Энтео

Полицейские задержали в московском аэропорту Шереметьево основателя движения «Декоммунизации» Дмитрия Цорионова (Энтео). Об этом «Новой газете» рассказала участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Причина задержания неизвестна, сам Цорионов успел только сообщить ей, что его задержали на паспортном контроле и вывезли из аэропорта. Алехина допустила, что его задержали из-за акции 8 ноября: они вывесили растяжку с портретами политзаключенных и надписью «Стоп ГУЛАГ» на Большом Москворецком мосту.

Мария Алехина напомнила, что несколько дней назад, 12 ноября, после заседания по фигуранту «московского дела» Никите Чирцову, задержали другую участницу этой акции Людмилу Сукову. Ее отпустили под обязательство о явке для составления протокола о нарушении при проведении публичной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).