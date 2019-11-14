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В Москве арестанта СИЗО «Пресня» нашли с перерезанным горлом

Общество

 

В туалете камеры московского СИЗО-3 («Пресня») обнаружили мертвым обвинявшегося в сбыте наркотиков 33-летнего арестанта, сообщили ТАСС в пресс-службе московского ФСИН. По данным «МК»«РЕН-ТВ» и Mash, его нашли с перерезанным горлом.

Это произошло накануне около 20:30 мск, мужчина скончался, несмотря на усилия прибывших на место врачей «скорой». Ведомство назначило служебную проверку инцидента: предположительно, арестант покончил с собой, рядом нашли лезвия от одноразового бритвенного станка. 

Мужчина находился в СИЗО «Пресня» с середины июля. Ранее он состоял на учете как склонный к употреблению наркотических средств, отметили во ФСИН.

Теги:
наркотики, наркопотребители, суицид, москва, сизо, va

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