В Благовещенске задержали охранника колледжа, где студент открыл огонь по ученикам

В Амурской области в пограничном с Китае городе Благовещенск задержали охранника из ЧОП «Сириус-А», работавшего в колледже строительства и коммунального хозяйства. Утром 19-летний Данил Засорин пронес туда ружье в рюкзаке, зарядил его в туалете и расстрелял других учеников — два человека погибли, трое получили ранения.

Согласно сообщению СК, охраннику вменяют «халатность, по неосторожности повлекшую смерть» (ч. 2 ст. 293 УК). «Охранник на посту оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу. Разрешения у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел», — рассказали в областной Росгвардии.

В самом корпусе колледжа также не было рамочного металлодетектора, заметили в СК. Сотрудников «Сириус-А» также обвиняют в необеспечении надлежащей охраны (ч. 3 ст. 238 УК). В отношении самого Засорина, студента четвертого курса, покончившего собой на месте, расследуется дело об убийстве из хулиганских побуждений (п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК).

О причинах нападения в правоохранительных органах не сообщили. Сообщество MDK обнаружило на видеохостинге YouTube канал, предположительно, принадлежавший Засорину: на его аватарке было фото Дилана Клиболда, одного из стрелков в американской школе «Колумбайн», а на видео похожий на Засорина юноша стрелял на природе из ружья. В самом последнем ролике, опубликованном накануне, автор канала рассуждал о причинах стрельбы в «Колумбайне».

«При "Колумбайне" эти люди [власти] не смогли понять, когда эти Эрики Харрисы с Диланами Киболдами говорили, что у них мысли об убийствах, они просто выписали таблетки [антидепрессанты] с очевидными последствиями и отпустили их на улицу <..> Если бы я сейчас позвонил [другу] Даньке, я бы ему сказал: "Завтра это произойдет". Ну и что бы он сделал? Позвонил бы в полицию? Зная нашу полицию, они бы просто положили трубку. Позвонил бы моим родителям? Я бы им профессионально [наврал], что Данька бесится», — говорится в видео.