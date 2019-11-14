В Бурятии пятерых полицейских осудили за гибель подростка после пыток при задержании, в результате которых он захлебнулся рвотными массами

Верховный суд Бурятии приговорил пятерых полицейских к срокам от трех лет условно до восьми лет лишения свободы по делу о пытках и гибели 17-летнего Никиты Кобелева. Об этом «Новой газете» сообщил юрист Роман Сукачев, сотрудничающий с «Зоной права».

По версии следствия, летом 2016 года полицейские задержали Кобелева и его 18-летнего друга по подозрению в краже велосипедов. Как рассказывала «Медиазона», силовики отвели юношей в подвал одного из полицейских зданий, где избили их, требуя признательных показаний.

На голову Кобелева полицейские надели противогаз, один из них сел на подростка и сдавил трубку забора воздуха. В результате юношу стошнило, он сделал вздох и умер от попадания в легкие инородной субстанции.

Как передает юрист, основного обвиняемого — Андрея Павлова — приговорили к восьми годам лишения свободы. Анатолию Олоктонову назначили четыре года колонии, Валентину Смолину и Тумэну Манибадраеву — три года лишения свободы, Сергея Плотникова приговорили к трем годам условно. Полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК).