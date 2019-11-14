Активиста иркутского штаба Навального оставили на ночь в отделе полиции из-за пикета в поддержку политзаключенных

В Иркутске полицейские оставили на ночь в отделе активиста местного штаба Алексея Навального Захара Сарапулова из-за серии пикетов в поддержку политзаключенных, передает «ОВД-Инфо».

По словам Сарапулова, его задержали в штабе политика, где сегодня должна была проходить лекция на тему частного лесоводства. Оттуда активиста доставили в местное отделение МВД и составили на него протокол об организации мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Сарапулов опубликовал приглашение на акцию, которая прошла 10 августа, в своем фейсбуке. Суд назначен на 15 ноября.

В конце августа на Сарапулова из-за той же акции составили протокол о повторном нарушении правил участия в публичных мероприятиях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В июне активиста избили во время раздачи газет оппозиционного кандидата в городскую думу. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело.