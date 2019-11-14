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С производителя ракет-носителей «Протон» взыскали 1,6 миллиарда рублей за долги по контрактам

Политика

 

Арбитражный суд Москвы взыскал с производителя ракет «Ангара» и «Протон» Центра имени Хруничева более 1,6 миллиарда рублей в пользу «Протон — Пермские моторы», который производит для «Протонов» двигатели (оба входят в «Роскосмос»). Об этом сообщило РИА Новости.

Пермский производитель требовал возместить задолженность по исполненному контракту от июня 2016 года. В Центре Хруничева исковые требования не оспаривали — они были удовлетворены в полном объеме.

Заводы ГКНПЦ им. Хруничева, которые помимо ракет-носителей, также производят космические аппараты, находятся в Воронеже, Омске и других городах. В Москве, в промзоне рядом с Филевским парком, находится крупнейшая площадка, где производят «Протоны». Летом там началось строительство Национального космического центра Роскосмоса.

Год назад общая задолженность Центра оценивались в 111 миллиардов рублей, в марте гендиректор предприятия Алексей Варочко оценивал ее уже в 84 миллиарда рублей — полностью выйти из долгов там планируют к 2022 году. Ряд их бывших топ-менеджеров также проходят фигурантами дел о хищениях при модернизации производства.

Теги:
ракеты, суды, роскосмос, va

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