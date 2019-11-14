СК отказался возбуждать дело о клевете против журналистки «Медиазоны» из-за статьи о пытках в карельской колонии

Управление Следственного комитета по Карелии отказалось заводить уголовное дело против журналистки «Медиазоны» Аллы Константиновой и осужденного Рубена Погосяна из-за статьи о пытках в петрозаводской колонии №9. Как передает издание, об этом говорится в уведомлении СК.

Ведомство не нашло клеветы в материале «Я висел как окорочок», в котором Погосян и другие заключенные ИК-9 рассказывают о пытках и давлении со стороны сотрудников ФСИН, в том числе начальника колонии Ивана Савельева, из-за публикации подавшего заявление в СК.

Он также жаловался на слова Погосяна, который назвал его «конченым животным» и «сталинским энкавэдешником». В СК отметили, что в этих выражениях могут быть «признаки административного правонарушения» по статье об оскорблении.

В октябре на анонимном YouTube-канале «Говори правду» появилось видео, на котором Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного. После этого во ФСИН пообещали уволить Савельева, а СК по Карелии возбудил уголовное дело. Константинова также рассказывала об угрозах, которые получала от сотрудника карельского УФСИН в связи со статьей.