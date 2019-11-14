Упавшая на колени перед Медведевым алтайская пенсионерка заявила, что ей поставили подножку охранники премьера

Жительница алтайского села Санниково Татьяна Кадукина, куда накануне с визитом приезжал премьер Дмитрий Медведев, обвинила его охранников в том, что те поставили ей подножку — сама она не собиралась падать на колени перед ним.

«Я не собиралась падать на колени. Это силовики. Они не пропускали. Получилось так, что я пробегала вперед, и подножку поставили. И получилось, как будто я встала на колени. Это специально поставили подножку, чтоб меня унизить сильно», — заявила Кадукина изданию «Подъем». На выложенных в соцсетях кадрах инцидента женщину и премьера плотно окружают другие участники встречи.

После того как ее подняли, Кадукина пожаловалась премьеру на многолетнее отсутствие у них горячей воды и развившуюся из-за этого у нее бронхиальную астму. Премьер пообещал ей, что «вода будет», а позднее ее навещал дома губернатор края Виктор Томенко. По словам пенсионерки, губернатор заявил жителям, что горячая вода «будет, но не в ближайшее время, а, может быть, к весне или к следующему отопительному сезону».