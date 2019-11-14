В СПбГУ после убийства аспирантки вуза объявили об открытии центра изучения проблем домашнего насилия

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) создадут научный центр по всестороннему изучению проблемы домашнего насилия. Об этом говорится на сайте вуза.

«Трагическая гибель Анастасии Ещенко вызвала шок среди [студентов и выпускников]. <…> Некоторые спикеры, а также пользователи социальных сетей позволяют себе недопустимые комментарии в адрес погибшей. Именно такая реакция общества заставляет молчать жертв домашнего насилия», — заявил профессор кафедры уголовного права и глава центра Владислав Щепельков. По его словам, ежегодно жертвами домашнего насилия в страны становятся тысячи людей, нередко случаи его проявления заканчиваются убийствами.

В университете назвали свой центр первым подобным проектом в России. Планируется, что это будет междисциплинарная площадка, на которой исследованием проблем домашнего насилия займутся эксперты различных профилей — от психологов и юристов до журналистов и социологов.

9 ноября преподавателя исторического факультета СПбГУ Олега Соколова достали из воды возле набережной реки Мойки, в его рюкзаке нашли две женские руки и пистолет. В квартире Соколова обнаружили расчлененный труп 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он встречался на протяжении пяти лет. Соколова арестовали на два месяца, СПбГУ уволил его «за аморальный поступок». По данным СМИ, перед убийством между парой произошла ссора.