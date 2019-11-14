Мединский рассказал о выделении более 10 миллиардов рублей на восстановление монастырей

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что за последние годы из федерального бюджета на реконструкцию исторических монастырей выделили более 10 миллиардов рублей.

Так, на восстановление Спасо-Преображенского мужского монастыря на Соловках «за последние семь лет потрачено более 2 млрд рублей», заявил Мединский на культурном форуме в Петербурге (цитата по Znak.com).

Как сообщалось ранее, всего на объекты монастыря к концу 2020 года должны потратить около 6 миллиардов рублей. В частности, принадлежавшая олигарху Геннадию Тимченко «Стройтрансгаз» (осенью была выкуплена новым единым подрядчиком «Газпрома») уже строит на острове новый аэропорт за 2,6 миллиарда. Из-за хищений при реконструкции монастыря в сентябре арестовали сотрудника Минкульта.

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Министр добавил, что Новодевичий монастырь в Москве получил из федерального бюджета 4 миллиарда рублей, Троице-Сергиева лавра — 5,8 миллиардов, Кирилло-Белозерский монастырь — 1,1 миллиарда, Воскресенский Новодевичий монастырь в Санкт-Петербурге — 400 миллионов рублей. Также идет восстановление Долматовского монастыря в Курганской области, Серафимо-Дивеевского монастыря и Преображенского старообрядческого монастыря в Москве.

«Каждый из монастырей — в первую очередь, независимо от религиозных убеждений и взглядов на следующую жизнь, это величайшие шедевры и сохранение их — это восстановление сущности Русской земли, — заявил министр. — Кроме того, это имеет экономическое значение, так как работает на туристическую привлекательность, туристы именно это и смотрят. Это место отдыха, например, москвичей в Новодевичьем монастыре, я там живу неподалеку и знаю».