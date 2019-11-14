«Влияние России на ДНР выходило за рамки военной поддержки»: следователи опубликовали новые данные о крушении MH17

Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения пассажирского Boeing MH17 в Донбассе, выступила с очередным обращением к свидетелям. Следствие просит дать новую информацию о структуре командования самопровозглашенных республик и роли, которую в ней могли играть российские правительственные чиновники.

JIT обнародовала новые записи перехваченных разговоров, среди которых есть беседа экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Бородая c Владиславом Сурковым — помощником президента, курировавшим отношения с ДНР и ЛНР. Сурков говорит, что из России скоро приедет «некто Антюфеев», который хочет занять место главы госбезопасности ДНР. Бородай отвечает, что нынешний министр — Александр Ходаковский — возможно сам захочет уйти с этого поста.

«Ну смотри, Саша. Ты сам решай. Если он сдаст[...], пусть тогда сдает [...]. Если он не захочет сдавать по каким-то причинам [...], то пусть создадут еще одну спецслужбу. Ничего там страшного не случится», — говорит Бородаю Сурков.

Через неделю после этого, как отмечают следователи, Владимир Антюфеев возглавил госбезопасность ДНР.

Также JIT нашла свидетельства того, что Россия могла предоставлять руководству сепаратистов телефоны спецсвязи, которые нельзя прослушать. О них в телефонном разговоре рассказывал Сергей Дубинский — один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing.

«У нас есть вот эти телефоны, ты знаешь для спецсвязи которые? Через интернет которые. Закрытые. (…) Они спецтелефоны. Ты их не купишь. Они через Москву идут. Через ФСБ»,

—говорил он собеседнику.

По его словам, такую спецсвязь предоставили Бородаю, главе Крыма Сергею Аксенову, а также экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову-Гиркину.

«Недавний анализ показаний свидетелей и другой информации показал, что влияние России на ДНР выходило за рамки военной поддержки, и что отношения между российскими чиновниками и лидерами ДНР были, по-видимому, более тесными», — делают вывод международные следователи.

Напомним, Boeing 777, летевший рейсом МН17, сбили над Донбассом 17 июля 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 80 детей. Международная следственная группа заявила о причастности к катастрофе троих россиян и гражданина Украины. Они объявлены в международный розыск. При этом российские власти отрицают причастность к катастрофе.