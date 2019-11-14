Последователя «Свидетелей Иеговы» из Перми оштрафовали на 350 тысяч рублей

Орджоникидзевский суд Перми оштрафовал на 350 тысяч рублей 43-летнего таксиста Алексея Мецгера — старейшину местной общины «Свидетелей Иеговы» (признанной экстремистской и запрещенной в России организации). Об этом сообщило местное издание 59.ru.

Дело в отношении Мецгера в апреле выделили в отдельное производство из возбужденного в прошлом мае дела другого верующего из Перми — Александра Соловьева, которого летом оштрафовали на 300 тысяч рублей. Для обоих гособвинение добивалось реального срока — 3 и 3,5 года в колонии общего режима соответственно. Во время следствия оба находились под подпиской.

В основу дела легли диктофонные записи разговора между Соловьевым и Мецгером с собиравшейся покинуть общину парой — те сделали ее в декабре 2017 года на выданную полицейскими аппаратуру. Помимо этого, по версии следствия, Мецгер проводил богослужебные встречи в местном ДК и занимался пропагандой превосходства веры «Свидетелей Иеговы».

Один из бывших членов общины, выступивший в суде свидетелем, обвинял его в разрушении своей семьи, вымогательстве денег, а также использовании «нейролингвистического программирования» во время миссионерства. Представители конфессии утверждают, что присутствовавшие в зале верующие смеялись над его словами во время допроса.