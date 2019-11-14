Жителя Подмосковья арестовали по обвинению в угрозах судье Криворучко в твиттере

Басманный суд Москвы арестовал до 11 января Евгения Ерзунова, которого обвиняют в угрозе убийством судье Мосгорсуда (ч. 1 ст. 296 УК), сообщила «Новой газете» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Напомним, Сергея Ерзунова задержали 13 ноября в аэропорту Внуково, когда он пытался выехать из страны. Его обвиняют в том, что он написал комментарий «судья К., ходи оглядывайся, скоро тебе смерть» под постом о приговоре фигуристу «московского дела» актеру Павлу Устинову, опубликованным другим задержанным — Сергеем Половцом. Предположительно, речь шла о судье Тверского суда Москвы Алексее Криворучко.

Как сообщил СК, показания против Ерзунова дал Половец. Его защита утверждала, что Половец не угрожал судье, а твит Ерзунова отобразился в его ленте, так как тот был у него в друзьях. После допроса суд отпустил Половца под подписку о невыезде.

Помимо Половца и Ерзунова, в деле об угрозе судье Мосгорсуда фигурирует житель Удмуртии Алексей Вересов. По данным СМИ, он оставил комментарий «Сожгите его» под постом про судью Криворучко. Как сообщал СК, мужчина признал вину. Суд арестовал его на два месяца.