Депутат петербургского ЗакСа Вишневский подал заявление о клевете на издания из медиагруппы Пригожина

Депутат Законодательного собрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский подал в ОВД по Приморскому району заявление с требованием завести дело о клевете из-за статей изданий, входящих в медиагруппу «Патриот» олигарха Евгения Пригожина (ч. 4 ст. 128.1 УК). Об этом он рассказал «Новой газете».

7 ноября связанное с Пригожиным издание «Народные новости» опубликовало электронное письмо от некой Кристины, представившейся выпускницей РГПУ имени Герцена. В нем утверждалось, что преподающий в вузе политологию Вишневский якобы приставал к ней в 2014 году и другим студенткам первых курсов. Впоследствии аналогичное письмо, подписанное «Алиной», опубликовало РИА ФАН.

Они публиковали только скриншоты писем — никакие дальнейшие разговоры журналистов с девушками не приводились. Вишневский заметил, что он никогда не преподавал у первых курсов, а в 2014 году на потоке не было девушек с именем Кристина. В РГПУ имени Герцена также говорили, что у опрошенных студентов и преподавателей не было претензий к Вишневскому, ранее же жалоб они не получали.

«Мы требуем найти источник — персонажа, от которого якобы пришло электронное письмо, установить причастность к появлению письма и распространению информации всех журналистов и редакторов из пригожинских [изданий] и привлечь их к уголовной ответственности, — рассказал Вишневский. — Я думаю, что письмо это вымышлено, просто выдумано: сами сели, сами написали и сами стали на него ссылаться.

Мы имеем дело с абсолютной клеветой, которая распространяется в качестве мести за мою политическую деятельность».

Несмотря на это, издания регулярно начали сравнивать Вишневского с подозреваемым в убийстве студентки экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым и обвинять депутата в педофилии (якобы среди первокурсниц, о которых говорилось в анонимных письмах, могли быть несовершеннолетние). «Народные новости» заявили, что «готовы отстаивать свою правоту в суде». Глава медиагруппы «Патриот» утверждает, что у них, появившихся только месяц назад, не было возможностей поднять тему до федеральной повестки (обвинениям посвятила репортаж «Россия 24», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировал их на брифинге).