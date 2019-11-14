СК не будет возбуждать новое дело против Соколова из-за избиений еще одной студентки 

Следственный комитет не будет возбуждать новое уголовное дело по факту избиений девушки, которая утверждала, что бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, наносил ей побои. Об этом сообщает издание Znak.

Это решение принято из-за того, что у преступления, совершенного в 2008 году, истек срок давности. Ранее в СК допросили выпускницу французского направления филфака СПбГУ, которая обращалась в полицию из-за побоев. Она утверждала, что ученый однажды привязал ее к стулу и избивал, угрожая изуродовать лицо утюгом, убить и закопать ее труп на ближайшей стройке, где ее никто не найдет.

В тот период Соколов не работал в университете и жил в Москве. Тогда уголовное дело вероятно не завели из-за того, что девушка сама забрала заявление из полиции. Сейчас она живет в Европе и специально прилетела в Россию для участия в следственных действиях.

9 ноября в Санкт-Петербурге доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова нашли в реке неподалеку от набережной Мойки, в его рюкзаке нашли две женские руки и пистолет.

В квартире Соколова обнаружили расчлененный труп 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он встречался на протяжении пяти лет. Она была убита выстрелами в голову. Соколова арестовали на два месяца, СПбГУ уволил его «за аморальный поступок».