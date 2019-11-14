В Санкт-Петербурге гостей ЛГБТ-кинофестиваля эвакуировали из-за сообщений о бомбе

В Санкт-Петербурге гостей ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» полтора часа держали на улице из-за сообщений о заложенной бомбе. Об этом рассказали «Новой газете» очевидцы. Сейчас мероприятие продолжается.

По их словам, всех гостей фестиваля выгнали из зала спустя пару минут после начала фильма. К зрителям вышла организатор и сообщила, что они должны покинуть зал и выйти на улицу. Мероприятие проходило в отеле «Sokos».

«В данный момент поступило сообщение о заложенной бомбе и здание будет проверяться. Мы выходим из здания и будем держать вас в курсе. Ждём, когда пройдёт проверка и проинформируем вас» — сообщили организаторы в паблике фестиваля во «Вконтакте».

У отеля дежурили полицейские с собаками и врачи скорой помощи. При этом, по словам очевидцев, постояльцам отеля, не бывшими гостями фестиваля, разрешали зайти обратно. Сотрудник МЧС сообщил собравшимся перед отелем зрителям, что собака ничего не нашла. Спустя более чем полтора часа гости смогли вернуться к просмотру кино.

Год назад депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой фестиваля «Бок о бок» и мешал его проведению. Сначала он требовал от организаторов отменить фестиваль, а затем сообщил в службу спасения о том, что во время фестиваля неизвестные взяли гостей в заложники. В результате, приехала полиция и всех гостей вывели на улицу. Сам депутат утверждал, что хотел лишь проверить прокатные удостоверения фильмов.