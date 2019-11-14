Семья основателя автодилера «Рольф» планирует продать его бизнес

Кипрская компания Delance Limited, которая принадлежит семье предпринимателя Сергея Петрова объявила о том, что собирается продать автодилер «Рольф». Об этом сообщает Интерфакс.

«Организатор сделки разошлет инвестиционный тизер потенциальным инвесторам, в том числе стратегическим, в ближайшее время», — рассказали агентству в компании, через которую семья Петрова сейчас контролирует автодилер.

Сам Сергей Петров рассказал РБК, что сейчас начинается сбор заявок. При этом его личного согласия для продажи не требуется, так как Петров не является акционером «Рольфа». Как сообщили изданию в компании, этот вопрос давно рассматривался и принятое решение не связано с уголовным делом против Петрова. По оценкам экспертов РБК, такая покупка может обойтись потенциальному инвестору в 20–30 миллиардов рублей.

Сергей Петров основал «Рольф» в 1991 году. Компания была одним из первых импортеров зарубежных автомобилей на российском рынке и со временем стала крупнейшей в России. Сегодня она представляет 22 автомобильных бренда, а выручка компании в 2018 году составила 229,7 млрд рублей.

В июне против Петрова завели уголовное дело: его обвинили в незаконном выводе 4 млрд рублей за границу. Месяц спустя его и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро вывели из совета директоров компании. Предпринимателю удалось уехать из России, его объявили в международный розыск.