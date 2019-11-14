В Тбилиси протестующие вышли на улицы после отказа парламента принять конституционную реформу

В столице Грузии люди вышли на митинги из-за того, что парламент страны не поддержал конституционную реформу о переходе на пропорциональную систему выборов, сообщает ТАСС.

Фото: Глеб Лиманский/ «Новая газета»

Протестующие заполнили центральную улицу Руставели, некоторые развернули палатки. В ходе митинга представители оппозиции потребовали провести внеочередные выборы в парламент и уже по пропорциональной системе, так как, по их мнению, именно эта схема является наиболее справедливой. Ответственность за провал конституционной реформы возлагают на правящую партию «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

Фото: Глеб Лиманский/ «Новая газета»

Власти страны пообещали перейти на пропорциональную систему по итогам масштабных митингов этим летом, которые состоялись после визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова. Предполагалось, что уже в 2020 году законодательную власть будут избирать по-новому, однако сегодня в парламенте не хватило 12 голосов до принятия закона. В итоге, ближайшие выборы пройдут по традиционной смешанной системе.

Она предполагает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 —по одномандатным округам. При пропорциональной системе избиратели голосуют по партийным спискам, а каждая партия получает в парламенте число мест пропорционально набранным голосам.