Президент России Владимир Путин заявил, что смысл закона об оскорблении власти заключается не в прекращении критики в ее адрес. Об этом сообщает ТАСС.

«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти. Она должна быть, она должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти», — объяснил он на пресс-конференции после саммита БРИКС, который проходит в Бразилии.

Он добавил, что в других странах наказания за оскорбление национальных символов гораздо более суровые, а в России применение закона не носит «запредельного характера».

Закон о запрете оскорблять власть в интернете вступил в силу 29 марта. За размещение информации, выражающей неуважение к обществу, официальным госсимволам России, государству и органам власти гражданам грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — от 100 до 200 тысяч или арест.