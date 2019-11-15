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В Евпатории задержали координатора белгородского штаба Навального

Общество

 

​В Евпатории задержали координатора белгородского штаба политика Алексея Навального Максима Климова и оператора-монтажера Александра Данилова. Об этом сообщается в паблике штаба.

Уточняется, что их задержали, когда они «запускали квадрокоптер на береговой линии»: «Приехала полиция, потребовала документы и без оснований обыскала автомобиль и личные вещи. Затем началось задержание в грубой форме».

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В штабе добавили, что Климова отправили на допрос, а на Данилова составили протокол и отпустили после того, как он сдал мочу для проверки на наркотики. 

Теги:
навальный, евпатория, nt

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