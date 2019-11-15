В Кировской области завели дело на эксперта, обнаружившего алкоголь в крови сбитого полицейским ребенка

В Кировской области возбудили дело о халатности (по ч. 1 ст. 293 УК) в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови шестилетнего мальчика, сбитого полицейским насмерть. Об этом сообщает RT.

По данным телеканала, Насонова обвиняют в грубом нарушении должностных инструкций: проведение вскрытия с опозданием на два дня, не взятие на анализ образцов внутренних органов и тканей, мочи и волос с головы, а также отправка крови в лабораторию с опозданием на три дня.

Родственники мальчика рассказали RT, что добивались возбуждения дела о выдаче заведомо ложного заключения эксперта (ст. 307 УК), однако их ходатайство следователи отклонили.

Напомним, что ребенок погиб днем 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Мальчика, который ехал на велосипеде, сбил находившийся в отпуске 45-летний дежурный оперативник Сергей Мельников.

По данным экспертизы, у ребенка в крови было 0,51 промилле этанола, что считается легким опьянением. Сам полицейский в момент аварии не был пьян. Он продолжает работать в МВД.