Bloomberg: Венесуэла тайно экспортирует нефть в Россию

Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти в Индию, Китай и Россию. Об сообщает Bloomberg.

По данным издания, нефть отправляют на танкерах с отключенными транспондерами — это сделано для того, чтобы не передавать координаты судна. Таким образом за 11 дней в ноябре Венесуэла загрузила 10,86 миллиона баррелей нефти, который были нелегально поставлены за границу, отмечает Bloomberg.

2 млн баррелей нефти, пишет издание, было отгружено в рамках контракта с «Роснефтью» на венесуэльский танкер Dragon, который ходит под флагом Либерии. В «Роснефти» утверждают, что работают с Венесуэлой исключительно по контрактам, заключенным до введения санкций США и соблюдают международное право.

Ранее Bloomberg писало, что Венесуэла получила от Москвы 315 миллионов долларов наличными: их отправляли Газпромбанк и российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк, который находится под санкциями Минфина США. В Каракасе их получал венесульский банк Bandes, который также включен в санкционный список.

Издание отмечало, что наличные доллары и евро помогают Венесуэле, не имеющей доступ к международной финансовой системе, обходить ограничения в международной торговле.

Напомним, что США ввели ограничения против государственной венесуэльской компании PDVSA, владеющей американским нефтеперерабатывающим предприятием Citgo Petroleum, в январе этого года. Ограничения направлены против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого поддерживает Россия. США поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявивил себя временно исполняющим обязанности президента. Весной США расширили санкции против Венесуэлы.