WSJ: США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей Су-35

США предупредили Египет о возможных последствиях из-за решения Каира продолжить закупать российские военные самолеты Су-35. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на письмо министра обороны США Марка Эспера и госсекретаря Майка Помпео к министру обороны и военной промышленности Египта Мухаммеду Заки.

Главы Пентагона и Госдепартамента уведомили власти Египта о том, что поставки российских военных самолетов осложнят военное сотрудничество стран. Кроме того, они намекнули на отказ от помощи Египту в сфере безопасности. Издание, ссылаясь на источник в Госдепартаменте, утверждает, что сделка с Россией повлечет за собой санкции против Египта.

По данным газеты, письмо было направлено в связи с визитом министра обороны России Сергея Шойгу, который прибыл в Египет для переговоров. Сделка, о которой идет речь в письме, предполагает поставки в 2020-2021 годах нескольких десятков российских истребителей на сумму 2 миллиарда долларов.

В апреле госсекретарь уже предупреждал Египет о возможных негативных последствиях в случае сотрудничества с Россией в военной сфере. Он сообщил, что ясно дал понять властям Египта, что в случае покупки Су-35 будут введены санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Тогда Египет заявил, что понимает все риски.

Пентагон и Госдепартамент отказались от комментариев, сообщает ТАСС. Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) был принят в августе 2017 года. Он предполагает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР.