Связанная с дочерью «завхоза» ФСБ компания поставит спецодежду для метрополитена на 433 млн рублей

Московский метрополитен потратит 433 миллиона рублей на закупку спецодежды. Поставлять куртки, комбинезоны и резиновые сапоги для работников будет компания «Заспорт», связанная с дизайнером олимпийской сборной и дочерью генерал-полковника ФСБ Анастасией Задориной. На новые приобретения московского метрополитена обратил внимание РБК.

Согласно контрактам, которые заключил московский метрополитен, первые поставки должны завершиться уже к 20 января. Всего работники подземки получат больше 300 тысяч единиц одежды, в основном, она рассчитана на зиму. В списке приобретений — теплая обувь, шапки, перчатки и куртки. При этом стоить они будут практически в два раза дороже, чем в прошлом году.

ООО «Заспорт» связано с компанией с похожим названием «ZASPORT», которая принадлежит Анастасии Задориной, дизайнеру олимпийской сборной и дочери генерала-полковника ФСБ Михаила Шекина, отвечающего за хозяйственное обеспечение службы. Связь между двумя компаниями подтвердила РБК сама Задорина. Она надеется, что совместно с метрополитеном ей даже удастся создать коллекцию одежды, так как «московское метро сейчас стало близко к моде и искусству как никогда раньше».

Задорина стала известной после того, как ее компания в 2017 году внезапно стала производителем экипировки для олимпийской сборной вместо Bosco di Ciliegi. До этого девушка занималась производством спортивной формы для менее статусных спортивных мероприятий.

Кроме того, именно она создала в 2014 году футболки с надписями «Санкции? Не смешите мои Искандеры» и «Тополь санкций не боится», которые раздавали в обмен на одежду иностранных брендов. Задорина также занимается ресторанным бизнесом, владеет охотохозяйством и курирует проект по созданию русского аналога айфона.