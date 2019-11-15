В Сегеже местные жители рассказали о массовой гибели птиц после выброса с целлюлозно-бумажного комбината

В карельской Сегеже начали массово гибнуть птицы после выброса с местного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК).

По словам местных жителей, город усеян трупами голубей, воробьев и снегирей. Птицы стали падать на лету после того, как город накрыл зловонный туман. Жители связывают его с выбросом местного ЦБК, совпавшим с неблагоприятными погодными условиями — низкой облачности и высокой влажности.

После того, как туман рассеялся, снег в городе оказался покрыт желтыми разводами, а припаркованные машины — серо-желтым налетом, который с трудом поддается очистке, жалуются жители Сегежи.

Никаких предупреждений или разъяснений от тревожных служб и надзорных органов жителям не поступало. Активисты направили жалобу в приемную президента России.