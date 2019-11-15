В Чите суд закрыл дело о неуважении к власти против местного жителя, назвавшего приставов «фашиками»

Черновский районный суд Читы прекратил административное дело о неуважении к власти против местного жителя Андрея Калашникова, который на своей странице во «ВКонтакте» назвал судебных приставов «фашиками». Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

На пост Калашникова в полицию жаловался глава забайкальского управления ФССП Андрей Малеев. Участковый полицейский отказался составлять протокол, так как не нашел в словах Калашникова «оскорбительной и другой информации в неприличной форме». Суд отменил это решение и отправил материалы на новое рассмотрение в полицию. МВД обжаловало решение апелляционной инстанции в краевой суд, тот вернул дело на новое рассмотрение, после чего прекратил.

В посте, который Калашников опубликовал в конце мая, было видео с визита представителей профсоюза к судебным приставам. «Да что там говорить-мы вон отделением профсоюза сходили к фашикам фссп в управление поставили им шах и мат-а нас по тв обосрали», — говорится в публикации.

Президент подписал закон о неуважении к власти в конце марта. В МВД объясняли, что действие документа распространяется только на госсимволы, президента, Госдуму, Совет Федерации, правительство и суды. Как отмечает Чиков, это дело стало 12-м прекращенным с момента вступления закона в силу.