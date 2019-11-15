Не имеющие возможности уволиться из Вооруженных сил лейтенанты начали жаловаться в Администрацию президента

Лейтенант ракетных войск стратегического назначения Егор Гламбоцкий подал официальные жалобы в Администрацию президента на имя начальника управления по работе с госслужащими и кадрами Максима Травникова, а также — в Минобороны. Об этом он сам сообщил «Новой газете» (текст жалоб есть в распоряжении редакции).

Как говорится в документе, лейтенант безрезультатно пытается уволиться из рядов Вооруженных Сил РФ на протяжении четырех месяцев.

«В августе этого года я был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, параллельно службе занимаюсь предпринимательской деятельностью, что известно командованию, начиная от части и заканчивая РВСН, но данный факт игнорируется старшим командованием. В отношении меня было проведено расследование 24-й военной прокуратурой армии и доказан факт неоднократного нарушения мною воинской дисциплины, а также факт занятия предпринимательской деятельностью, о чем меня дважды уведомила военная прокуратура официальными письмами», — говорится в жалобе.

Несмотря на это, в октябре 2019 года Гламбоцкому пришел отказ в увольнении от отдела кадров РВСН. Егор Гламбоцкий просит предоставить ему официальное решение об увольнении.

«В случае официального отказа, я буду вынужден подать исковое заявление в суд в связи с бездействием командования РВСН, на основании официального отказа и находящихся у меня доказательств моей вины. В случае, если официального решения по факту моего увольнения не поступит, я буду вынужден подать жалобу в Генеральную военную прокуратуру с просьбой провести разбирательство в отношении командования РВСН по данному факту», — сказано в документе.

Также в тексте отмечается, что это «далеко не единичный случай как в РВСН, так и в рядах ВС в целом».

Напомним, 25 октября «Новая газета» сообщила о наличии в Вооруженных силах проблемы с увольнением по собственному желанию лейтенантов. «Новой» удалось найти нескольких лейтенантов, которые не только не могут уволиться, но и утверждают, что эта проблема носит массовый характер. Их рапорты, равно как и письма в прокуратуру и Минобороны, не получают положительного ответа годами.