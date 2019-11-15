Обвиняемый в хищении и отмывании денег экс-чиновник Минкульта попросил убежища в Австрии

Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо, которого в России обвиняют в хищениях, попросил политического убежища в Австрии. Об этом он сообщил РБК.

«Я подал документы на политическое убежище, потому что считаю, что преследование в России происходит по политическим мотивам», — заявил Мазо. По его словам, австрийские власти пока «не спешат» рассматривать его документы.

Адвокат Мазо Владислав Мусияка в беседе с Интерфаксом уточнил, что вопрос о предоставлении политубежища может рассматриваться месяцы или даже годы. Защитник объяснил, что, если Австрия решит выдать Мазо, а решение о предоставлении убежища еще не будет принято, то его экстрадируют.

Мазо настаивает, что дело против него в России возбудили, чтобы не допустить переназначения министра культуры Владимира Мединского при формировании нового правительства в мае 2018 года.

По информации «Коммерсанта», Земельный суд Вены отказал Испании, где Мазо подозревают в отмывании денег, в его выдаче из-за недостаточных доказательств его причастности к преступлениям. 8 ноября стало известно, что Земельный суд Вены отпустил бывшего чиновника под залог в 25 тысяч евро. Вместе с тем, Мазо запретили покидать Австрию и обязали оставаться по официальному адресу регистрации в Вене.

Напомним, в Испании Бориса Мазо подозревают в отмывании денег, в частности в приобретении в курортном городе Марбелья особняка за 4 млн евро на средства, которые могли быть получены незаконным путем. Россия больше года добивается его экстрадиции, так как здесь его вместе с бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым признали виновным по «делу реставраторов» о хищении 100 млн рублей при реставрации объектов культурного наследия. Кроме того, на них завели дело о хищениях при строительстве фондохранилища Эрмитажа.