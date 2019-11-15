Новым главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали большинство (51,7%) сотрудников редакции — 74 человека.

Фото: «Новая газета»

Институт выборов главного редактора «Новой газеты» существует с 2009 года. По уставу редакции, выдвигать себя на соискание должности может любой штатный сотрудник. Голосовать за кандидатов также могут только сотрудники «Новой». Выборы проходят путем тайного голосования. Главного редактора выбирают на срок – 2 года.

Помимо Дмитрия Муратова за пост главного редактора в этом году боролись предыдущий главред «Новой» Сергей Кожеуров, за которого проголосовал 51 человек, и спецкор Илья Азар, набравший 13 голосов.

Выборы главного редактора. Фото: Анна Артемьева/ «Новая газета»

Дмитрий Муратов (58 лет) – один из основателей «Новой газеты». После образования «Новой» являлся членом редколлегии, специальным корреспондентом в зоне боевых действий и заместителем главного редактора.

Впервые стал главным редактором в 1995 году. Следующие 22 года именно он руководил редакцией. В ноябре 2017-го не стал выдвигать свою кандидатуру на очередные выборы.