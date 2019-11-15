Конституционный суд разрешил проводить богослужения дома

Конституционный суд разъяснил положения Земельного кодекса, уточнив, что собственники жилых помещений могут предоставлять их для богослужений, сообщается на сайте КС.

Конституционный суд уточнил, что в частном доме и на личном участке можно беспрепятственно молиться, проводить церемонии и другие мероприятия религиозного характера, так как жилье призвано удовлетворять не только материальные, но и духовные потребности граждан.

На Земельный кодекс в Конституционный суд пожаловалась жительница Ростовской области Ольга Гламоздинова, которая пустила в одну из комнат своего дома представителей Церкви христиан – адвентистов седьмого дня. Верующие проводили там богослужения. Гламоздинова также разрешила им использовать свой адрес для регистрации в едином реестре юридических лиц, после чего ее оштрафовали за нецелевое использование земельного участка.

Женщина возмутилась: на своей частной территории она может принимать любых гостей и делать все, что хочет. Однако у районного суда и местного управления Росреестра было другое мнение на этот счет, и ей пришлось заплатить 10 тысяч рублей. Конституционный суд подтвердил права Гламоздиновой, добавив, что о нецелевом использовании может идти речь только в случае, если жилье совсем утратит признаки жилого и приобретет характеристики культового строения.

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По словам адвоката Гламоздиновой Сергея Чугунова, слова которого приводят «Ведомости», от претензий в нецелевом использовании больше всего страдают протестантские церкви. Религиозным организациям очень сложно получить участок для строительства церкви, так как это культовый объект, поэтому они чаще всего используют для богослужений частные дома или квартиры.