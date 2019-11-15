Суд отказался рассматривать иски службы такси к оппозиционерам на 524 тысячи рублей

Тушинский районный суд Москвы отказался рассматривать три иска компании «М.Такси Коммуникации» против оппозиционеров о возмещении убытков из-за митингов за честные выборы, которые прошли в 27 июля, 3 и 10 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщает адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Такое решение суд вынес из-за повторной неявки истца на заседание.

Ответчиками по первому иску выступали политик Алексей Навальный, глава его московского штаба Олег Степанов, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, юрист фонда Любовь Соболь, ведущий «Навальный Live» Владимир Милов и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин. Служба такси требовала с них 265 тысяч рублей из-за акции 27 июля.

Второй иск на 259 тысяч рублей из-за митинга 3 августа «М.Такси коммуникация» подала к главе отдела расследований ФБК Георгию Албурову, а также Соболь, Галяминой, Соловьеву и Яшину. 11 ноября суд также отказался рассматривать аналогичный иск на 194 тысячи рублей.

Ранее с оппозиционеров взыскали 241 тысячу рублей по требованию ресторана «Армения» на Тверской улице из-за митинга 27 июля, 3,4 млн рублей — по иску ГБУ «Автомобильные дороги». Также с организаторов акции 27 июля взыскали 53,7 тысячи рублей в пользу Московского метрополитена и 1,2 млн — в пользу «Мосгортранса». Из-за акций 27 июля и 3 августа с оппозиционерами также судится московская полиция. Общая сумма требований по двум искам министерства сейчас составляет около 10 млн рублей.

9 декабря суд рассмотрит иски Мосгортранса, Московского метрополитена и ГБУ «Автомобильные дороги» к Соболь и Албурову. Общая сумма исковых требований составляет около 4 млн рублей.