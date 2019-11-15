Мэр Венеции оценил ущерб от наводнения в миллиард евро

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро рассказал, что ущерб от наводнения оценивается в миллиард евро. Слова градоначальника передают РИА Новости.

«Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба, и мы говорим о том, что произошло позавчера, а не о сегодня», — заявил он.

#AcquaAlta ⚠️ Ho dato dispisizione di chiudere Piazza San Marco

⚠️San Marco Square is closed pic.twitter.com/ppt0OdpO4t — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 15, 2019

Накануне власти Италии ввели чрезвычайное положение в городе. Сегодня для посещения закрыли площадь Святого Марка, где уровень воды достиг рекордных показателей. В том числе вода проникла в крипту базилики Святого Марка IX века. Закрыты музеи и дворец дожей, жителям и гостям города рекомендуют не выходить из дома. Многие туристы, планировавшие посетить город, отказываются от поездок и отменяют бронирования отелей.

Из-за непогоды под водой оказалось 80% территории. Затопило и здание регионального совета, причем вода хлынула в помещение сразу после того, как его члены решили не выделять дополнительно деньги на борьбу с изменением климата. Об этом сообщил в своем фейсбуке зампредседателя комитета по окружающей среде Андреа Занони.

Правительство пообещало направить дополнительные средства для возмещения убытков жителям города. Так, частным лицам заплатят пять тысяч евро, а магазинам и компаниям — 20 тысяч евро. Всего власти планируют выделить 20 миллионов евро на ликвидацию последствий.

Феномен «высокой воды» известен уже давно: Венецию регулярно затапливает из-за приливов и штормовых ветров. Однако если раньше в среднем такое происходило девять раз в году, сейчас это явление можно наблюдать 90-100 раз в год.