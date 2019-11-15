ФНС предложила изымать имущество, подаренное родителями-должниками

Федеральная налоговая служба собирается изымать имущество у детей предпринимателей-должников. Окончательное решение предстоит принять Верховному суду, передают «Ведомости».

Сейчас ФНС пытается привлечь к субсидиарной ответственности владельца компании-банкрота «Альянс» Вадима Самыловского, его жену и их двоих детей. Жена Наталья Кириенко владела компаниями, которые использовал «Альянс» при исполнении госконтрактов, а сыновья Дмитрий и Даниил в 2017 году, уже после банкротства, получили в подарок от родителей восемь объектов недвижимости и два транспортных средства.

В общей сложности «Альянс» должен налоговикам 311,7 млрд рублей. ФНС считает, что дети Самыловского и Кириенко должны выплатить бюджету «компенсацию — по меньшей мере в размере подаренного им родителями имущества».

Как передает издание, суды трех инстанций не согласились с требованиями к детям должников, так как во время налоговой проверки те еще не были совершеннолетними и не контролировали компанию, а одних только подарков для привлечения к ответственности недостаточно. ФНС в связи с такими решениями обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд, дело должна рассмотреть Судебная коллегия по экономическим спорам.

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Если Верховный суд разрешит забирать подарки у родных и знакомых людей в счет их долгов, то, скорее всего, воспользоваться таким правом смогут все кредиторы, объясняют опрошенные «Ведомостями» эксперты. Как передает газета, субсидиарная ответственность имеет сугубо личный характер, и, если человек не имел отношения к компании-должнику, то он не сможет защититься и отстоять свое имущество.

Круг лиц, привлекаемых к такой ответственности, постоянно расширяется, пишет издание. 9 декабря Верховному суду предстоит решить, можно ли привлекать к ней наследников человека, который привел компанию к банкротству, но скончался до того, как на него были переложены ее долги.