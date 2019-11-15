Российские власти передали Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга

Российские власти на территории Литвы передали представителям Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга. Об этом говорится на сайте норвежского правительства.

«Мы рады, что Фруде Берг сейчас возвращается домой, в Норвегию, как свободный человек. Я благодарю литовские власти за сотрудничество и за их вклад в освобождение Берга», — заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Как передает Reuters, в ходе обмена на российско-литовской границе в Россию вернулись двое ее граждан — Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, которых ранее помиловал президент Гатанас Науседа. В Вильнюс вернулись Евгениюсе Матайтисе и Аристидасе Тамошайтисе, которые в России были осуждены за госизмену и шпионаж.

Фруде Берга задержали сотрудники ФСБ в декабре 2017 года. По версии следствия, вышедший на пенсию инспектор погранслужбы Норвегии собирал секретную информации о российском военно-морском флоте. В апреле Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам строгого режима.